IlContiAndrea : Domenica 11 settembre alle 17:20 su Rai1 #TIMMusicAwards - Dalla radio al palco con Nek e Carolina Di Domenico. Nel… - Cris8597 : RT @aauroradevenuto: sblocco il telefono e c’è Aka 7even apro twitter e in tl c’è solo Aka 7even apro instagram e ci sono video dei concert… - Roberto55979047 : RT @IlContiAndrea: Domenica 11 settembre alle 17:20 su Rai1 #TIMMusicAwards - Dalla radio al palco con Nek e Carolina Di Domenico. Nel cast… - Katia26_ : Si è ripreso!???????Dai un'occhiata al video di Aka 7even! #TikTokviral - coralinemood : RT @IlContiAndrea: Domenica 11 settembre alle 17:20 su Rai1 #TIMMusicAwards - Dalla radio al palco con Nek e Carolina Di Domenico. Nel cast… -

YouMovies

Tra questi, non mancheranno:, Alex, Ana Mena, Emis Killa, Federico Rossi, Franco126, Giusy Ferreri, Malika Ayane, Marco Masini, Myss Keta, Sissi, Donatella Rettore e Tancredi. In continuita'...Tra gli ospiti:, Alex, Ana Mena, Emis Killa, Federico Rossi, Franco126, Giusy Ferreri, Malika Ayane, Marco Masini, Myss Keta, Sissi, Rettore e Tancredi. . Aka 7even non lo faceva da 14 anni: il video emoziona i fan È per venerdì 9 e sabato 10 settembre l'appuntamento con i TIM Music Awards, il format, giunto alla 16/a edizione, condotto in prima serata su Rai1 da Carlo Conti e Vanessa Incontrada. Due serate per ...Pomeriggio movimentato e ricco di sorprese, quello di oggi al Policlinico San Donato, dove il cantante Aka 7even ha fatto visita ai piccoli ricoverati del reparto di cardiochirurgia pediatrica, per re ...