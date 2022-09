Zucchine sottolio | io le preparo così | sono facili e gustose | non potrai farne più a meno

Leggi su curiosauro

(Di mercoledì 7 settembre 2022) Leun’ottima verdura da gustare anche come antipasto.da cucinare e si sposano alla perfezione con molte pietanze. Ma come si preparano quelle sott’olio? Lesott’olioun’ottima strategia da perseguire per poter conservare queste verdure durante tutto l’arco dell’anno. In questo modo le potrete mangiare quando volete indipendentemente dalla stagione. Fonte pixabayLesott’olioottime come antipasto, per farcire panini o tramezzini, per preparare tartine o per arricchire un’insalata mista. Di seguito vi elencheremo tutto quello di cui avete bisogno per una preparazione ottimale di queste verdure. La ricetta per preparare lesott’olio Preparare le...