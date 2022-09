US Open, Nadal sciocca i tifosi: dichiarazioni senza precedenti (Di mercoledì 7 settembre 2022) Rafa Nadal svela i motivi dietro la sconfitta agli Us Opens, la rivelazione ha dell’incredibile e potrebbe significare anche l’addio definitivo PER NON PERDERTI NESSUN AGGIORNAMENTO SEGUICI SUL NOSTRO INSTAGRAM Il cammino di Rafael Nadal si ferma ai quarti del torneo americano, purtroppo il maiorchino nulla ha potuto contro un Tiafoe molto più brillante che mettendo in Questo articolo è stato pubblicato prima Sportnews.eu. Leggi su sportnews.eu (Di mercoledì 7 settembre 2022) Rafasvela i motivi dietro la sconfitta agli Uss, la rivelazione ha dell’incredibile e potrebbe significare anche l’addio definitivo PER NON PERDERTI NESSUN AGGIORNAMENTO SEGUICI SUL NOSTRO INSTAGRAM Il cammino di Rafaelsi ferma ai quarti del torneo americano, purtroppo il maiorchino nulla ha potuto contro un Tiafoe molto più brillante che mettendo in Questo articolo è stato pubblicato prima Sportnews.eu.

GuidoDeMartini : ?? A PROPOSITO DI DISCRIMINAZIONI ?????? Negli Stati Uniti non è necessario essere vaccinati per partecipare agli US O… - HibetSocial : Rafael Nadal parla dopo la sconfitta agli ottavi di finale degli Us Open contro Tiafoe, svelando che il suo livello… - TennisWorldit : Us Open - Day 10: la sfida tra Jannik Sinner e Carlos Alcaraz chiude il programma: Seconda sfida Slam tra i due gio… - TennisWorldit : La serenità di Rafael Nadal passa attraverso la famiglia: Nadal si è qualificato per gli ottavi degli US Open Cont… -