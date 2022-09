Solo uno sguardo, stasera in tv la seconda (e ultima) puntata della miniserie francese (Di mercoledì 7 settembre 2022) Oggi, mercoledì 7 settembre, Canale 5 trasmette alle 21.20 il secondo e ultimo appuntamento con la miniserie francese di genere thriller. Tre episodi carichi di suspense che rivelano i motivi del rapimento di Bastien, marito di Eva. Un... Leggi su today (Di mercoledì 7 settembre 2022) Oggi, mercoledì 7 settembre, Canale 5 trasmette alle 21.20 il secondo e ultimo appuntamento con ladi genere thriller. Tre episodi carichi di suspense che rivelano i motivi del rapimento di Bastien, marito di Eva. Un...

Er1x__ : RT @_Fonzv: Quando non erano in Champions erano solo prese per il culo, 'rozzo e pacchiano' a oggi è diventato prassi in Italia farlo MA… - Federica2649 : @DBulgarello Figurati, è solo uno scambio di opinioni ?? - thesuperguuu : RT @zavoli_anna: Cheesecake di compleanno dedicata a tutti voi che avete speso anche solo pochi secondi per farmi gli auguri .Sono stati mo… - TelDiTen : @alevilla1978 @mirti1010 @ControBreak i mancati punti di un torneo il cui finalista è stato appena battuto da uno b… - Albert86795381 : Riassumo: abituati al proporzionale, ma il Rosatellum introdurrà l'uninominale. Che cos'è? È un meccanismo di prem… -