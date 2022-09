Sadie Sink affianca Eric Bana nel thriller Berlin Nobody (Di mercoledì 7 settembre 2022) Sadie Sink vola in Germania nel ruolo della figlia di Eric Bana per recitare nel thriller Berlin Nobody, incentrato su una setta tedesca. Fresca del successo di Stranger Things e dell'ovazione veneziana per The Whale, Sadie Sink vola a Berlino per recitare in Berlin Nobody, thriller interpretato da Eric Bana e Sylvia Hoeks. Sink, Bana e Hoeks saranno affiancati dall'interprete de Le terrificanti avventure di Sabrina Kiernan Shipka e dalla stella nascente e attore tedesco Jonas Dassler oltre a Sophie Rois. Il regista Jordan Scott dirigerà il film, che segnerà il suo primo lavoro dopo ... Leggi su movieplayer (Di mercoledì 7 settembre 2022)vola in Germania nel ruolo della figlia diper recitare nel, incentrato su una setta tedesca. Fresca del successo di Stranger Things e dell'ovazione veneziana per The Whale,vola ao per recitare ininterpretato dae Sylvia Hoeks.e Hoeks sarannoti dall'interprete de Le terrificanti avventure di Sabrina Kiernan Shipka e dalla stella nascente e attore tedesco Jonas Dassler oltre a Sophie Rois. Il regista Jordan Scott dirigerà il film, che segnerà il suo primo lavoro dopo ...

bradipo22 : @_mia27_ Laura Dern e Sadie Sink di quelle passate qua sono forti, di altro sicuro Buckley e Foy per Women Talking… - CaputoItalo : FREE BRAND AMBASSADOR da un'idea di Stefano Donno : THE WHALE | Film con Brendan Fraser e Sadie Sink |... - pulviscolo_ : RT @scomposta_: Sadie Sink. Venere di Botticelli. #Venezia79 - MoviesAsbury : #SadieSink lavorerà con Jordan Scott (figlia di Ridley) al thriller Berlin Nobody. - BaronRossa : Io quando sto a casa: Ron Wisley Io quando esco: Sadie Sink a Venezia -