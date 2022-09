Luca Salatino sarà un concorrente del GF Vip 7

(Di mercoledì 7 settembre 2022)al GF Vip 7 Si è vociferato in questi giorni della presenza al GF Vip 7 di un ex tronista di Uomini e donne in veste ovviamente di. Chi può essere? Oggi è arrivata la notizia direttamente dal profilo Instagram di Amedeo Venza. Stiamo parlando di, che è stato protagonista L'articolo proviene da Novella 2000.

Novella_2000 : Un ex tronista di Uomini e donne sarà concorrente del GF Vip 7 - blogtivvu : Luca Salatino concorrente del GF Vip? Sarebbe lui il “tronista molto discusso”, l’indiscrezione #gfvip - zazoomblog : Uomini e Donne Luca Salatino si sbilancia su Soraia: “Mi sento di dirlo” - #Uomini #Donne #Salatino #sbilancia… - MondoTV241 : Uomini e Donne, le dolci parole di Luca Salatino per Soraia Ceruti, ecco cosa ha detto #lucasalatino… - IsaeChia : #UominieDonne, Luca Salatino svela perché è contento di aver conosciuto Soraia Ceruti L’ex tronista ammette che a… -

... dato che ha inserito questa didascalia in una fotografia in cui è ritratto: 'Lo so anche voi con la faccia come la sua appena avete letto la notizia'. Il quinto indizio social del ...Si tratterebbe di, che ha rivestito entrambi i ruoli nel Trono Classico. Inizialmente è approdato nel programma di Maria De Filippi alla corte di Roberta Giusti. Entrato nei cuori di ...Anche Luca Salatino e Teresa Langella sarebbero nel cast della prossima edizione del Grande Fratello VIP: Amedeo Venza li annuncia come concorrenti ...Anticipazioni sul cast del noto reality: ecco chi è il tronista che varcherà la porta rossa Nelle scorse ore l'influencer Amedeo Venza ha lanciato ...