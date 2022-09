SportandoIT : Andrea Fadini: La Dinamo è un modello -

Tiscali

... ha dirigenti molto capaci e giocatori che possono fare il salto" "Venni a vedere la prima partita in Sardegna tra la Brill Cagliari e Udine, tutti amano quest'isola, laè un grande...La notizia più importante per Pioli è aver pescato bene dalla terza e quarta fascia: con la... Squadra giovane, per certi versi anche simile al Milan che si ispira tanto aldi business ... "La Dinamo è un modello" Andrea Fadini è in assoluto uno degli uomini con maggior esperienza nel basket, ora scout per l’Europa dei Detroit Pistons ...TagsDinamoAndrea Fadini è in assoluto uno degli uomini con maggior esperienza nel basket, friulano di nascita, veronese di adozione, Treviso, ...