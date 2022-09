Guida TV | programmi di stasera | mercoledì 7 settembre 2022

(Di mercoledì 7 settembre 2022)aitv della prima serata di oggi,7.9., dei principali canali della tv generalista e del digitale terrestre. RAI1 La mia bella famiglia italiana Film RAI2 La partita del cuore Solidarietà RAI3 La nuora ideale Film RETE4 Controcorrente Attualità CANALE5 Solo uno sguardo Fiction ITALIA1 Pucci Show Varietà LA7 Le regole della casa del sidro Film REALTIME L’amore non ha età Docureality CIELO Triassic Attack – Il ritorno dei dinosauri Film TV8 X Factor: il meglio delle audizioni Talent Show NOVE Ex – Amici come prima Film first appeared on Ascolti Tv Blog.

