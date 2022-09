Eitan, nonno materno arrestato e scarcerato per rapimento nipote (Di mercoledì 7 settembre 2022) Il nonno materno di Eitan, il bambino unico sopravvissuto alla tragedia della funivia del Mottarone, è stato arrestato e subito scarcerato. Tornerà in Israele in serata Leggi su ilgiornale (Di mercoledì 7 settembre 2022) Ildi, il bambino unico sopravvissuto alla tragedia della funivia del Mottarone, è statoe subito. Tornerà in Israele in serata

stranifattinews : Eitan, il nonno arrestato e poi scarcerato per rapimento. L’uomo interrogato a Pavia: “Pensavo di aver diritto ... - laregione : Mottarone, il nonno di Eitan sentito per il rapimento del nipote - fanpage : È stato arrestato e poi scarcerato il nonno di Eitan, il bimbo unico sopravvissuto alla tragedia del Mottarone L’u… - TelevideoRai101 : Caso Eitan,nonno arrestato e rilasciato - Luxgraph : Caso Eitan, il nonno Shmuel Peleg arrestato a Pavia e subito scarcerato: torna in Israele #corriere #news #2022… -