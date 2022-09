Difficilissimo | in pochi lo risolvono | prova con noi

Leggi su formatonews

(Di mercoledì 7 settembre 2022) Scopriamo insieme se riuscite a risolvere questo complicato test che vi proponiamo oggi e che vi farà un po’ faticare. Passare del tempo in totale relax è ovviamente consigliato e piacevole, quindi perchè non dovremmo farlo? Noi oggi però siamo stati un po’ cattivelli, effettivamente, il nostro gioco è difficile e non è detto che riuscite a risolverlo nel tempo indicato. (aforismi.it)Si perchè come spesso accade c’è un tempo massimo entro il quale dobbiamo dare la risposta corretta, o almenorci, ma non ci perdiamo in troppe parole e cerchiamo di capire bene cosa dobbiamo fare. Iniziamo quindi indicando il tempo che abbiamo a disposizione per dare la risposta corretta, stiamo parlando di 60 secondi,ssimi vero? Come prima cosa vi diciamo di leggere almeno un paio di volte la frese e poi far partire il cronometro. Siete ...