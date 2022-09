Dentro Olivera e Gosens | out Lozano | le ufficiali delle 20 | 45

Leggi su seriea24

(Di mercoledì 7 settembre 2022)- Ritorna la Champions, dopo i debutti di Milan e Juventus, oggi debutto per Inter e Napoli. Debutto in Champions League per il Napoli che sfiderà il Liverpool e l’Inter che sfiderà il Bayern Monaco. Partiamo dalledel Maradona: gli Azzurri schierano il solito XI titolare, con un cambio sulla fascia sinistra, doveci saràal posto di Mario Rui. In mediana Anguissa e Lobotka, sulla trequarti vincono il ballottaggio sia Zielinski che Politano. In attacco, c’è Osimhen che ha recuperato dal fastidio muscopare di sabato scorso. Ecco le, di Napoli-Liverpool: Napoli: Meret; Di Lorenzo, Kim Min-Jae, Rrahmani,; Anguissa, Lobotka, Zielinski; Politano, Kvaratskhelia, Osimhen. All.Spalletti Liverpool: Alisson; ...