Cartelle esattoriali che arrivano sempre più di frequente via pec: ma sono davvero valide? (Di mercoledì 7 settembre 2022) Cosa succede quando una cartella esattoriale non ci viene notificata con la consueta raccomandata ma arriva attraverso la pec, ovvero la posta elettronica certificata? Si tratta di una casistica che si verifica spesso di questi tempi e sulla quale vale la pena porre delle importanti riflessioni. Sia che si tratti di un'azienda che di una ditta individuale legata ad un privato, la pec, la posta elettronica certificata rappresenta oggi uno strumento di uso comune. Cartelle esattoriali fonte pixabayE' indispensabile per chi gestisce una partita iva, ma anche per chi ha bisogno di inviare comunicazioni ufficiali e dialogare con la pubblica amministrazione. L'uso di una pec si rende necessario, ad esempio, anche quando l'Inps ci deve inviare comunicazioni relative alla nostra situazione previdenziale. L'Ente ci avvisa che ci ...

