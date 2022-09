Beautiful | anticipazioni 9 settembre | Bill fa un giuramento su Justin davanti a Katie e a Wyatt Carter dà una terribile notizia a Quinn La conclusione è pazzesca

Leggi su pianetadonne.blog

(Di mercoledì 7 settembre 2022)90: anche nella puntata di domani della soap statunitense le emozioni non mancheranno … Si vedranno le “conseguenze” della cacciata dida parte di, che ovviamente non cambierà affatto idea! Tuttavia l’avvocato non avrà intenzione di arrendersi e cercherà un alleato inaspettato per vendicarsi. Nel frattempodarà auna bellissimaper sé, ma anche una pessima per lei: di che cosa si tratterà? Infine ci sarà una proposta di matrimonio tra due amatissimi personaggi: chi saranno? Scopriamolo insieme!irremovibile con… Lo giura ae ...