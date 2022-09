Almanacco del 07-09-2022 ore 07 | 30

Leggi su romadailynews

(Di mercoledì 7 settembre 2022)del giorno ed è martedì 6 settembre Buongiorno da Francesco Vitale Oggi la chiesa ricorda San Zaccaria profeta il nome deriva dall’antico ebraico e vuol dire ricorda ho memoria di Dio Il proverbio dice in settembre l’uva è matura e il fico pende sono una pioggi Mauro De Mauro Andrea Camilleri Paki Valente Noi andiamo a fare gli auguri in particolare a Simona Alex Priscilla Ilenia e Francesca Buon compleanno ullallà ullallà ero Come si dice in questi casi più rapidi che oggi ci hanno raggiunto Alessia Elisa e Lara buonissima giornata anche a voi Buona giornata anche a Giusy Viaggio nel tempo6 settembre ma del 1991 viene ripristinato il nome San Pietroburgo per la seconda città della Russia che si chiamava leningrado dal 1924 6 settembre del 1996 nasce eBay la piattaforma che offre la possibilità di vendere comprare con la modalità delle aste on-line in Italia ...