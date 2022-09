Sondaggio Tecnè, exploit di seggi per il centrodestra: alla Camera 262, al Senato 133 (Di martedì 6 settembre 2022) Previsioni buie per la sinistra sul Parlamento che uscirà dalle urne. Dem, ‘terzo polo’ e 5Stelle non riescono a fare breccia tra gli elettori, come dimostra un Letta sempre più preoccupato e nervoso. Con i suoi quotidiani appelli al voto utile e la criminalizzazione di FdI, “un pericolo per la democrazia”. Sondaggio Tecnè, FdI sfiora il 25%, Pd fermo Gli italiani gli credono poco visto gli ultimi sondaggi che fotografano il partito di Giorgia Meloni in crescita costante e il Pd fermo al palo. Secondo le previsioni dell’ultimo monitoraggio di Tecnè il centrodestra gode di un vantaggio enorme sulla coalizione avversaria. Un peso elettorale, quello di FdI, Lega e Forza Italia uniti, pronto a trasformarsi in Parlamento in una maggioranza solida, con buona pace delle Cassandre di sinistra. LEGGI ANCHE Il ... Leggi su secoloditalia (Di martedì 6 settembre 2022) Previsioni buie per la sinistra sul Parlamento che uscirà dalle urne. Dem, ‘terzo polo’ e 5Stelle non riescono a fare breccia tra gli elettori, come dimostra un Letta sempre più preoccupato e nervoso. Con i suoi quotidiani appelli al voto utile e la criminalizzazione di FdI, “un pericolo per la democrazia”., FdI sfiora il 25%, Pd fermo Gli italiani gli credono poco visto gli ultimi sondaggi che fotografano il partito di Giorgia Meloni in crescita costante e il Pd fermo al palo. Secondo le previsioni dell’ultimo monitoraggio diilgode di un vantaggio enorme sulla coalizione avversaria. Un peso elettorale, quello di FdI, Lega e Forza Italia uniti, pronto a trasformarsi in Parlamento in una maggioranza solida, con buona pace delle Cassandre di sinistra. LEGGI ANCHE Il ...

