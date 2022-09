Salerno | Questore in visita al comando dei Vigili urbani

(Di martedì 6 settembre 2022) Tempo di lettura: < 1 minuto– Questa mattina ildi, Giancarlo Conticchio, con il sindaco Vincenzo Napoli, e al Dott. Luigi Carmelo Della Greca, quale responsabile Staff Sindaco dei rapporti con il personale, si è recato inistituzionale presso ildella Polizia Municipale del comune capoluogo. L’incontro è apparso proficuo ed interessante e col Comandante Rosario Battipaglia, si è discusso su diverse criticità riguardanti la sicurezza urbana e, specie in questo periodo, la sicurezza stradale legata purtroppo a diversi ultimi spiacevoli episodi. Tra gli altri argomenti trattati, anche la formazione nelle scuole sul rispetto delle norme del C.d.S. ed educazione civica. Laistituzionale è stata un ulteriore segnale della sinergia ...

tvoggi : QUESTORE DI SALERNO: ”E’ LOTTA CONTRO L’INDIFFERENZA” La chiama lotta contro l’indifferenza ed è lo strumento attra… - ottopagine : Sicurezza urbana: sindaco e questore al comando di Polizia Municipale #Salerno - tvoggi : SP 175 “LITORANEA” OPERAZIONE ALTO IMPATTO DELLE FORZE DI POLIZIA Il Questore della Provincia di Salerno, nell’ambi… - salerno_vince : RT @marco_sampietro: La vice questore Schilirò è candidata con Italexit:'La prima cosa che farei se fossi al Governo sarebbe quella di isti… - tvoggi : STADIO ARECHI, ALLONTANATI NOVE PARCHEGGIATORI ABUSIVI In occasione dell’incontro di calcio U.S. Salernitana – Samp… -

StileTV

- continua sotto - La nomina è stata conferita daldi Caserta, Antonino Messineo, che ... Nel 2020 è giunto a Sala Consilina () per dirigere il Coa - Centro Operativo Autostradale e .... Giancarlo Conticchio,della provincia di, insieme al sindaco Vincenzo Napoli, e a Luigi Carmelo Della Greca, quale responsabile Staff Sindaco dei rapporti con il personale, si sono recati in visita ... Salerno, questore in visita al comando di Polizia Municipale Dal 5 settembre ha preso servizio presso il Commissariato distaccato di P.S. di Piazza Armerina il nuovo dirigente commissario capo della Polizia di Stato, Albe ...Ha preso servizio presso il Commissariato distaccato di P.S. di Piazza Armerina il nuovo Dirigente Commissario Capo della Polizia di Stato Dr. Alberto Salerno, assegnato a seguito di avvicendamenti di ...