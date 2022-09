Ok Aifa a vaccini aggiornati contro Omicron. A rischio oltre 2 mln di dosi inutilizzate (Di martedì 6 settembre 2022) - Le autorità sanitarie tornano a raccomandare fortemente il richiamo, soprattutto per over 60 e per chi presenta fattori di rischio. Finora in Italia poco più di tre milioni di persone hanno ricevuto ... Leggi su tg.la7 (Di martedì 6 settembre 2022) - Le autorità sanitarie tornano a raccomandare fortemente il richiamo, soprattutto per over 60 e per chi presenta fattori di. Finora in Italia poco più di tre milioni di persone hanno ricevuto ...

GiovaQuez : Via libera da Aifa a vaccini bivalenti contro il #COVID - VerdeGiuseppe4 : RT @AStramezzi: Documento ufficiale del CDC Esilarante se non fosse drammatico per le implicazioni I vaccini ambivalenti sul SARS-CoV-2 e… - riccardosanna14 : RT @AStramezzi: Documento ufficiale del CDC Esilarante se non fosse drammatico per le implicazioni I vaccini ambivalenti sul SARS-CoV-2 e… - milenapizzolo : RT @AStramezzi: E finalmente (??) AIFA approva le nuove tre dosi di vaccini (5ª, 6ª e 7ª dose) che debiliteranno il sistema immunitario crea… - Sara_fromArda : RT @AStramezzi: Documento ufficiale del CDC Esilarante se non fosse drammatico per le implicazioni I vaccini ambivalenti sul SARS-CoV-2 e… -