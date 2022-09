No! Questo studio non conferma l’efficacia dell’ivermectina contro la Covid-19 (Di martedì 6 settembre 2022) I sostenitori dell’ivermectina come farmaco contro la Covid-19 hanno diffuso l’ennesimo studio che confermerebbe la loro teoria. Una pubblicazione per la quale vengono omesse diverse criticità, puntando sostanzialmente al titolo nel quale si sostiene un’efficacia elevata del farmaco contro la malattia. Non si tratta, infine, di uno studio nuovo e innovativo: risulta essere un “riciclato” di un altro pubblicato dagli stessi autori nella stessa rivista, rielaborando i dati in modo tale da avere un risultato più eclatante e appetibile al loro pubblico. Per chi ha fretta Si tratta di uno studio osservazionale, e non di uno studio clinico randomizzato a doppio cieco “gold standard” per confermare o meno l’efficacia ... Leggi su open.online (Di martedì 6 settembre 2022) I sostenitoricome farmacola-19 hanno diffuso l’ennesimoche confermerebbe la loro teoria. Una pubblicazione per la quale vengono omesse diverse criticità, puntando sostanzialmente al titolo nel quale si sostiene un’efficacia elevata del farmacola malattia. Non si tratta, infine, di unonuovo e innovativo: risulta essere un “riciclato” di un altro pubblicato dagli stessi autori nella stessa rivista, rielaborando i dati in modo tale da avere un risultato più eclatante e appetibile al loro pubblico. Per chi ha fretta Si tratta di unoosservazionale, e non di unoclinico randomizzato a doppio cieco “gold standard” perre o meno...

