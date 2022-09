Liverpool ai tifosi: “A Napoli attenti a furti e rapine” (Di martedì 6 settembre 2022) (Adnkronos) – “A Napoli attenti a furti e rapine”. Questo il messaggio del Liverpool, tramite uno dei propri account ufficiali Twitter, rivolto ai propri tifosi in vista della trasferta domani a Napoli per la sfida di Champions League. “I tifosi non devono riunirsi nelle aree pubbliche e devono evitare di isolarsi in zone lontane dall’area portuale della città. Si consiglia vivamente di evitare il centro città. Se decidete di visitarlo, sappiate che potreste essere presi di mira per furti, rapine o aggressioni”, si legge. “I tifosi che arrivano a Napoli prima della partita – è il consiglio del club – devono rimanere nei rispettivi alberghi per bere e mangiare. Si consiglia ... Leggi su sbircialanotizia (Di martedì 6 settembre 2022) (Adnkronos) – “A”. Questo il messaggio del, tramite uno dei propri account ufficiali Twitter, rivolto ai propriin vista della trasferta domani aper la sfida di Champions League. “Inon devono riunirsi nelle aree pubbliche e devono evitare di isolarsi in zone lontane dall’area portuale della città. Si consiglia vivamente di evitare il centro città. Se decidete di visitarlo, sappiate che potreste essere presi di mira pero aggressioni”, si legge. “Iche arrivano aprima della partita – è il consiglio del club – devono rimanere nei rispettivi alberghi per bere e mangiare. Si consiglia ...

annatrieste : Ciao @LFCHelp ma voi siete 'Liverpool Fan Help' di questa Liverpool qua? Embè non vi vergognate a fare raccomandazi… - TuttoMercatoWeb : Liverpool shock su Twitter: 'Attenzione tifosi, a Napoli rischiate furti, rapine e aggressioni' - fanpage : Il #Liverpool ha inviato i suoi tifosi a evitare il centro di #Napoli per furti, rapine e aggressioni. Il tweet ha… - aledeg_ : thread dei migliori meme sui tifosi del Liverpool a Napoli. Specifico che l’obiettivo non è offendere Napoli, si sc… - BouchMillaTre : RT @Gianskrt: Tifosi del Liverpool 5 minuti dopo essere arrivati a Napoli: -