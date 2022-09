Elezioni: Conte, “In governi di salute pubblica non ci saremo” (Di martedì 6 settembre 2022) ROMA – “Il metodo Draghi mi sembra che stia prendendo quota nel dibattito elettorale, e mi sembra che anche FdI lo stia abbracciando in modo non esplicito. Nonostante il voto dei cittadini già si prefigurano governi di salute pubblica. Della serie, ‘non vi preoccupate che poi ci pensiamo noi specialisti della gestione del potere’. Assicuro ai cittadini che noi non ci saremo, noi porteremo avanti il nostro programma costi quel che costi”. E’ quanto ha detto il leader del Movimento 5 stelle, Giuseppe Conte, durante la puntata di “Porta a porta” andata in onda ieri sera su Rai1. L'articolo L'Opinionista. Leggi su lopinionista (Di martedì 6 settembre 2022) ROMA – “Il metodo Draghi mi sembra che stia prendendo quota nel dibattito elettorale, e mi sembra che anche FdI lo stia abbracciando in modo non esplicito. Nonostante il voto dei cittadini già si prefiguranodi. Della serie, ‘non vi preoccupate che poi ci pensiamo noi specialisti della gestione del potere’. Assicuro ai cittadini che noi non ci, noi porteremo avanti il nostro programma costi quel che costi”. E’ quanto ha detto il leader del Movimento 5 stelle, Giuseppe, durante la puntata di “Porta a porta” andata in onda ieri sera su Rai1. L'articolo L'Opinionista.

