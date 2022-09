Dove vedere la Vuelta a España femminile in tv e streaming (Di martedì 6 settembre 2022) Da mercoledì 7 a domenica 11 settembre si disputerà l’ottava edizione della Vuelta a España femminile. Quest’anno la corsa è stata ampliata a cinque tappe, che la rendono di conseguenza un terzo grande giro dopo Giro d’Italia e Tour de France nonostante ci siano comunque alcune corse più durature. Lo scorso anno ad imporsi fu l’olandese Annemiek van Vleuten sulle elvetiche Marlen Reusser ed Elise Chabbey. Nessuna italiana ha mai vinto la corsa, nemmeno quando si svolgeva su una sola giornata, ma qualcuna è riuscita a salire sul podio: l’ultima è stata Elisa Longo Borghini due anni fa nel 2020, quando si piazzò seconda in classifica generale. Come detto sono cinque le giornate in cui le ragazze saranno protagoniste, con la cronosquadre d’apertura e la frazione successiva che cominceranno a delineare già la classifica generale. Non ci ... Leggi su blogciclismo (Di martedì 6 settembre 2022) Da mercoledì 7 a domenica 11 settembre si disputerà l’ottava edizione della. Quest’anno la corsa è stata ampliata a cinque tappe, che la rendono di conseguenza un terzo grande giro dopo Giro d’Italia e Tour de France nonostante ci siano comunque alcune corse più durature. Lo scorso anno ad imporsi fu l’olandese Annemiek van Vleuten sulle elvetiche Marlen Reusser ed Elise Chabbey. Nessuna italiana ha mai vinto la corsa, nemmeno quando si svolgeva su una sola giornata, ma qualcuna è riuscita a salire sul podio: l’ultima è stata Elisa Longo Borghini due anni fa nel 2020, quando si piazzò seconda in classifica generale. Come detto sono cinque le giornate in cui le ragazze saranno protagoniste, con la cronosquadre d’apertura e la frazione successiva che cominceranno a delineare già la classifica generale. Non ci ...

