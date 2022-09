Di cosa ci parlano i dialetti (Di martedì 6 settembre 2022) Emanuela Sanfelici e Cecilia Poletto cercano di trovare le leggi universali del linguaggio. Leggi Leggi su internazionale (Di martedì 6 settembre 2022) Emanuela Sanfelici e Cecilia Poletto cercano di trovare le leggi universali del linguaggio. Leggi

MatteoRichetti : Questa è la serietà e l’affidabilità di gente come Bonelli. Vende come scoop una cosa di dieci anni fa e dice che s… - eliip91 : RT @LTHQItaly: ~•??| 'Non voglio parlare troppo di che cosa parlano le canzoni. Voglio che le fan possano relazionarsi alle canzoni da sole… - P3RF3XTNOW : RT @LTHQItaly: ~•??| 'Non voglio parlare troppo di che cosa parlano le canzoni. Voglio che le fan possano relazionarsi alle canzoni da sole… - mysweetcreatur : RT @LTHQItaly: ~•??| 'Non voglio parlare troppo di che cosa parlano le canzoni. Voglio che le fan possano relazionarsi alle canzoni da sole… - perfextnoww : RT @LTHQItaly: ~•??| 'Non voglio parlare troppo di che cosa parlano le canzoni. Voglio che le fan possano relazionarsi alle canzoni da sole… -