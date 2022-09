“Con Berlusconi, Meloni e Salvini la via del default è un epilogo già scritto” (Di martedì 6 settembre 2022) Professore Marco De Angelis, docente di filosofia all’università di Lüneburg, stando ai sondaggi il Centrodestra dovrebbe vincere agevolmente alle elezioni. Ma secondo lei Meloni, Salvini e Berlusconi, riusciranno a governare insieme oppure le divisioni che già si intravedono all’orizzonte prenderanno il sopravvento? “Le divisioni mi sembrano apparenti. La voglia di potere smussa facilmente gli angoli. Mi sembra al contrario che si siano divisi bene i compiti e la gestione dell’elettorato”. Passano i decenni ma i protagonisti della politica restano sempre gli stessi, a partire da Tremonti che viene dato come probabile prossimo ministro dell’economia malgrado la precedente esperienza di governo tutt’altro che positiva. Come mai non c’è stato alcun ricambio generazionale? “Il mancato ricambio generazionale di per sé non sarebbe un ... Leggi su lanotiziagiornale (Di martedì 6 settembre 2022) Professore Marco De Angelis, docente di filosofia all’università di Lüneburg, stando ai sondaggi il Centrodestra dovrebbe vincere agevolmente alle elezioni. Ma secondo lei, riusciranno a governare insieme oppure le divisioni che già si intravedono all’orizzonte prenderanno il sopravvento? “Le divisioni mi sembrano apparenti. La voglia di potere smussa facilmente gli angoli. Mi sembra al contrario che si siano divisi bene i compiti e la gestione dell’elettorato”. Passano i decenni ma i protagonisti della politica restano sempre gli stessi, a partire da Tremonti che viene dato come probabile prossimo ministro dell’economia malgrado la precedente esperienza di governo tutt’altro che positiva. Come mai non c’è stato alcun ricambio generazionale? “Il mancato ricambio generazionale di per sé non sarebbe un ...

