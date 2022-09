Carcere: istigazione o aiuto al suicidio. (Di martedì 6 settembre 2022) di Carmelo Musumeci. Di solito in Carcere si pensa: la morte è a portata di mano e in un attimo ti può dare la libertà, la serenità e la felicità. La Morte ti libera il cuore e l’anima, mentre il Carcere te li divora, fino a che non resta più traccia di un essere umano Leggi su freeskipper (Di martedì 6 settembre 2022) di Carmelo Musumeci. Di solito insi pensa: la morte è a portata di mano e in un attimo ti può dare la libertà, la serenità e la felicità. La Morte ti libera il cuore e l’anima, mentre ilte li divora, fino a che non resta più traccia di un essere umano

