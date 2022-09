Calcio femminile | tutte le qualificate per i Mondiali 2023 e chi disputerà i play-off C’è il pass per l’Italia!

(Di martedì 6 settembre 2022) E’ calato il sipario sulle qualificazioni aididelle 51 squadre nazionali facenti parte dell’UEFA. Tali compagini sono state divise in nove gironi, tre da cinque e sei da sei. Ogni raggruppamento è stato giocato con il formato del girone all’italiana con partite di andata e ritorno. Le nove vincitrici dei gironi si sonodirettamente per la fase finale, mentre le seconde classificate (senza considerare il risultato ottenuto contro la sesta classificata) si terranno i-off dedicati. Relativamente agli spareggi, le sei peggiori seconde si sonoal il primo turno ad eliminazione diretta con partite di sola andata per determinare le tre formazioni che si uniranno alle tre migliori seconde classificate già ...

SkySport : ULTIM'ORA CALCIO L'Italia si qualifica al Mondiale femminile 2023 Decisiva la vittoria con la Romania #SkySport #FIFAWWC - fanpage : C’è un’Italia che andrà ai Mondiali di calcio, è quella femminile: azzurre qualificate! - ilpost : La Nazionale femminile di calcio si è qualificata ai Mondiali del 2023 - cielodjpinto : RT @ilpost: La Nazionale femminile di calcio si è qualificata ai Mondiali del 2023 - Claudio_Forzano : RT @85AleFrau: La Nazionale femminile di calcio si qualifica ai mondiali del 2023 -

La Nazionalediha battuto 2 - 0 la Romania e ha ottenuto la qualificazione diretta ai Mondiali in Australia e Nuova Zelanda del 2023. All'ultima giornata dei gironi europei aveva bisogno di una ......dalla delusione di Euro 2022 non era importante esprimere un bel gioco ma centrare l'obiettivo senza dover affrontare i play off - queste le parole del presidente della Divisione- l'...La Nazionale femminile di calcio ha battuto 2-0 la Romania e ha ottenuto la qualificazione diretta ai Mondiali in Australia e Nuova Zelanda del 2023.Si è chiuso oggi il Gruppo G di qualificazione al Mondiale del 2023 in Australia e Nuova Zelanda con l’Italia che ha conquistato il primo.