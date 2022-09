Bologna | Mihajlovi? in bilico | quattro i possibili sostituti | c’è un ex Inter!

(Di martedì 6 settembre 2022) Non poche le attuali problematiche intorno al ruolo di Siniša? nel. In una situazione di profonda incertezza è infatti attualmente l’allenatore, coinvolto in un conflitto che sembra al momento del tutto irrisolvibile. La società rossoblù starebbe infatti già cercando un nuovo allenatore, secondo quanto riportato dal Corriere di. Tra ifavoriti in sostituzione di? ci sarebbe Claudio Ranieri, seguito da Roberto De Zerbi, Thiago Motta e Paulo Sousa. Una decisione che la società di Casteldebole sembra voler ancora lasciare nell’aria, con diverse ore trascorse senza aver preso una ferma decisione. Non pochi però devono essere stati del resto i problemi di? a spingere ila guardare ...

