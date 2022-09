Abbronzatura | il trucco per farla durare

Leggi su formatonews

(Di martedì 6 settembre 2022) Le ferie estive sono ormai giunte al termine. Ma non preoccuparti, per fortuna esiste unper fara lungo l’. Scopriamo nel dettaglio come funziona e cosa fare. L’estate sta ormai finendo e in molti sono giù tornati a lavoro dopo aver trascorso delle bellissime vacanze. Sicuramente chi ama il mare è tornato in città con un’da invidia, ma come possiamo fare perpiù a lungo? Scopriamo tutti i segreti per nonsparire subito. Ecco tutti i trucchi per farpiù a lungo l’L’è uno dei regali più belli che l’estate ci lascia, d’altronde questo colorito ci fa apparire più affascinanti e ci dona un aspetto luminoso. Per non ...