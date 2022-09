Via libera anche dell’Aifa ai vaccini anti Covid aggiornati contro le varianti Omicron (Di lunedì 5 settembre 2022) Arriva come previsto oggi 5 settembre il via libera dell’Agenzia italiana del farmaco ai vaccini anti Covid aggiornati contro la variante Omicron del Coronavirus. La decisione degli esperti italiani arriva dopo l’ok dello scorso 1 settembre dell’Agenzia europea dei medicinali. I nuovi farmaci dovrebbero essere disponibili in Italia già a partire dai prossimi giorni, come aveva anticipato il ministro della Salute Roberto Speranza ospite di In mezz’ora su Raitre. Comunque non oltre la fine del mese, come invece aveva ipotizzato al Corriere della Sera il sottosegretario alla Salute Andrea Costa. Secondo quanto comunicato dall’Aifa, la dose booster con il vaccino aggiornato contro le varianti potrà essere somministrata ... Leggi su open.online (Di lunedì 5 settembre 2022) Arriva come previsto oggi 5 settembre il viadell’Agenzia italiana del farmaco aila variantedel Coronavirus. La decisione degli esperti italiani arriva dopo l’ok dello scorso 1 settembre dell’Agenzia europea dei medicinali. I nuovi farmaci dovrebbero essere disponibili in Italia già a partire dai prossimi giorni, come avevacipato il ministro della Salute Roberto Speranza ospite di In mezz’ora su Raitre. Comunque non oltre la fine del mese, come invece aveva ipotizzato al Corriere della Sera il sottosegretario alla Salute Andrea Costa. Secondo quanto comunicato dall’Aifa, la dose booster con il vaccino aggiornatole varipotrà essere somministrata ...

Agenzia_Ansa : FLASH | Via libera dell'Agenzia italiana del farmaco ai vaccini anti-Covid adattati contro la variante Omicron 1. #ANSA - Agenzia_Ansa : Con la sentenza di adozione e il doppio cognome attribuito alla bambina si conclude il lungo percorso di una coppia… - LaStampa : Cassazione: via libera ai permessi di soggiorno umanitari. Basta la “seria intenzione” di integrarsi nel nostro Pae… - sole24ore : Via libera dell’Aifa ai vaccini adattati contro Omicron - infoitinterno : Covid, via libera dell’Aifa ai vaccini adattati contro Omicron -