Vasta operazione dei Carabinieri in Irpinia | controllati 300 veicoli

Leggi su anteprima24

(Di lunedì 5 settembre 2022) Tempo di lettura: 2 minutiAvellino – Idel Comando Provinciale di Avellino, con l’effettuazione di mirati servizi volti alla prevenzione ed alla repressione di reati, continuano a porre attenzione all’attività di perlustrazione del territorio, implementando ulteriormente l’attività di controllo, sia per contrastare la criminalità sia per intervenire con tempestività ed efficacia quando necessario. In particolare, nella giornata di ieri è stato effettuato un massiccio servizio straordinario, che ha visto in campo oltre 100delle Compagnie di Avellino, Ariano Irpino, Baiano, Mirabella Eclano, Montella, Sant’Angelo dei Lombardi e Solofra, che hanno coordinato il lavoro dei Nuclei Radiomobili e delle 67 Stazioni disseminate sul territorio irpino. Nel corso di tale servizio (che ha visto anche l’impiego di un velivolo del 7° Nucleo ...