Strage in Canada: almeno 10 morti e 15 feriti dopo attacco col coltello (Di lunedì 5 settembre 2022) Sono stati ritrovati 10 cadaveri e 15 feriti in 15 posti diversi della remota provincia di Saskatchewan, dove vivono delle comunità indigene. Due sospetti sono in fuga, Damien Sanderson, 31 anni, e Myles Sanderson, 30 anni. Le vittime sono tutte state accottellate, alcune, sembra, sono colpite casualmente. Il Premier Trudeau ha descritto gli attacchi "orribili e scioccanti" mentre la polizia ha raccomandato alla popolazione di rimanere dentro casa. Ancora non sono stati evocati ufficialmente dei possibili moventi, ma molti considerano l'ipotesi che si sia trattato di un attacco razzista.

