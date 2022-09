Serie C 2022/23: un punto per parte, termina 1-1 tra Ancona e Siena (Di lunedì 5 settembre 2022) Esordio con pareggio per Ancona e Siena, nella prima giornata di Serie C Girone B 2022/23. Primo tempo a reti inviolate tra le due formazioni, nonostante il costante pressing e le occasioni mancate da parte dei padroni di casa. Al decimo minuto ci prova Di Massimo con un gran tiro dalla distanza, poi a due dalla fine è invece Mondonico a sfiorare la rete di testa. 0-0 a fine primo tempo. Ad inizio ripresa sono ancora gli uomini di Colavitto a dominare. E’ Di Massimo a bloccare il match al minuto 56’: l’attaccante numero 10 riceve palla dalle retrovie e sgancia un mancino imprendibile per Lanni. Il pareggio viene ritrovato dieci minuti più tardi dal neoentrato Arras: è lui ad agganciare perfettamente un cross proveniente dalla sinistra e siglare i definitivo 1-1. Un punto per ... Leggi su sportface (Di lunedì 5 settembre 2022) Esordio con pareggio per, nella prima giornata diC Girone B/23. Primo tempo a reti inviolate tra le due formazioni, nonostante il costante pressing e le occasioni mancate dadei padroni di casa. Al decimo minuto ci prova Di Massimo con un gran tiro dalla distanza, poi a due dalla fine è invece Mondonico a sfiorare la rete di testa. 0-0 a fine primo tempo. Ad inizio ripresa sono ancora gli uomini di Colavitto a dominare. E’ Di Massimo a bloccare il match al minuto 56’: l’attaccante numero 10 riceve palla dalle retrovie e sgancia un mancino imprendibile per Lanni. Il pareggio viene ritrovato dieci minuti più tardi dal neoentrato Arras: è lui ad agganciare perfettamente un cross proveniente dalla sinistra e siglare i definitivo 1-1. Unper ...

