Serena Bortone | la conduttrice con il cuore in mano | “La sua morte…”

(Di lunedì 5 settembre 2022)e la confessione che arriva dritto al: ecco i dettagli e le curiosità della vicenda scritta sui social Una delle conduttrici che grazie al suo spirito ironico e dalla grande professionalità, è diventata uno dei volti più apprezzati tra i palinsesti Rai: stiamo parlando di lei, la splendidache ha tenuto compagnia il pubblico con il suo show di intrattenimento Oggi è un altro giorno. La donna in un post su Instagram ha voluto ricordare una persona che ha cambiato il mondo dedicando delle parole davvero molto speciali. curiosità (foto web)Già dal 1989, la donna comincia a lavorare nella redazione del programma di Mino Damato Alla ricerca dell’arca per poi proseguire in altre trasmissioni tra cui Avanzi diDandini e Ultimo ...

emanuelelopeess : Un applauso a Serena Bortone: brava, simpatica e pungente dove serve nel gestire la campagna elettorale e la parcon… - carotelevip : Metto su Rai1 mentre Serena Bortone dice: '... uccisi barbaramente da una dittatura. Pubblicità e poi ne parliamo'.… - Rita28854404 : #oggieunaltrogiorno Serena Bortone, che prende sotto braccio Francesco, per farlo stare più vicino, mi ha molto intenerito. - Benny111298 : Raga comunque la doppiezza e l'ipocrisia della Soleri la capii quando era ospite da Serena Bortone su Rai 1. Tutto… - jaimelsnnister : ODDIO È TORNATA LA SERENA BORTONE OGGI RICOMINCIO A VINCERE -

Tra questi Oggi è un altro giorno, il talk pomeridiano di Rai Uno condotto dain onda dal lunedì al venerdì. Non appena si sono accesi i riflettori, ecco in studio Laura Freddi e ...Maria Alberta Bifaretti è intervenuta in qualità di ospite ai microfoni di 'Oggi è un altro giorno', trasmissione di Rai Uno condotta dae andata in onda nel pomeriggio della giornata odierna, lunedì 5 settembre 2022. La presenza della donna si è rivelata propedeutica a intavolare una discussione riferita al dramma mai ...Esordio sotto tono per i nuovi opinionisti della squadra di Serena Bortone: c'è bisogno di rompere il ghiaccio ...La 50enne nel cast di un popolarissimo programma di Rai Uno Insieme a lei un altro volto conosciuto, ex gieffino vip: Francesco Oppini Laura Freddi è tornata in tv. La 50enne, ex stella di Non è la Ra ...