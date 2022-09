Scuola | l' abc del rientro | ecco il vademecum

Leggi su agi

(Di lunedì 5 settembre 2022) AGI - Se i bambini sono raffreddati devono restare a casa o possono continuare ad andare a? Gli alunni positivi possono seguire l'attività scolastica in dad? Come gestire i casi positivi al Covid? Sono previsti controlli sullo stato di salute degli studenti per accedere ai locali scolastici? Per i più fragili sono previste misure di tutela particolari? A queste e altre domande risponde ilinviato dal ministero dell'Istruzione alle istituzioni scolastiche ed educative, statali, non statali e paritarie di ogni ordine e grado, in vista dell'avvio dell'anno scolastico 2022-2023. La premessa è quella di adottare "strategie di mitigazione" con l'obiettivo di "garantire la frequenza scolastica in presenza" e "prevedere il minimo impatto delle misure di mitigazione sulle attività scolastiche". Anche se, nelle slide esplicative con tanto di ...