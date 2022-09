Rientro anticipato per alcuni istituti scolastici in Abruzzo (Di lunedì 5 settembre 2022) L'Aquila - Prima campanella anticipata a questa settimana per alcune scuole in Abruzzo, come stabilito da delibere collegiali approvate nei singoli istituti sulla base della deliberazione della Giunta Regionale n.308 del 14 maggio 2022, che fissa a lunedì 12 settembre l'inizio della scuola. Per esigenze di natura organizzativa, oppure per ragioni semplicemente legate alla necessità di allungare i periodi di stop in occasione di alcune festività, è consentito alle singole scuole di far rientrare gli studenti in anticipo sulla data del 12, redistribuendo i giorni nell'arco dell'anno scolastico. Ad esempio, il Liceo Artistico e musicale (MiBe) di Pescara ha scelto la riapertura anticipata a questa mattina. Analogamente, vari istituti comprensivi di Avezzano (L'Aquila) vedranno rientrare i propri alunni a scuola mercoledì 7. Il giorno ... Leggi su abruzzo24ore.tv (Di lunedì 5 settembre 2022) L'Aquila - Prima campanella anticipata a questa settimana per alcune scuole in, come stabilito da delibere collegiali approvate nei singolisulla base della deliberazione della Giunta Regionale n.308 del 14 maggio 2022, che fissa a lunedì 12 settembre l'inizio della scuola. Per esigenze di natura organizzativa, oppure per ragioni semplicemente legate alla necessità di allungare i periodi di stop in occasione di alcune festività, è consentito alle singole scuole di far rientrare gli studenti in anticipo sulla data del 12, redistribuendo i giorni nell'arco dell'anno scolastico. Ad esempio, il Liceo Artistico e musicale (MiBe) di Pescara ha scelto la riapertura anticipata a questa mattina. Analogamente, varicomprensivi di Avezzano (L'Aquila) vedranno rientrare i propri alunni a scuola mercoledì 7. Il giorno ...

CarloAl87550029 : @romeoagresti Hanno anticipato il rientro, questi i risultati - lanuovariviera : Scuola, in Abruzzo rientro anticipato per alcuni istituti - AnsaAbruzzo : Scuola, Abruzzo, rientro anticipato per alcuni istituti - abruzzoweb : SCUOLA: RIENTRO ANTICIPATO PER ALCUNI ISTITUTI SCOLASTICI ABRUZZESI - KDivinita : mi hanno anticipato il rientro a scuola di una settimana porco due -

Scuola, Abruzzo, rientro anticipato per alcuni istituti Agenzia ANSA