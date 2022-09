Niente cast ufficiale del GF VIP 7: Signorini lo presenta il 19, insolita decisione (Di lunedì 5 settembre 2022) Siamo abituati a vedere cover di Tv, sorrisi e canzoni con naufraghi, concorrenti del Grande Fratello VIP , cantanti in gara a Sanremo, sempre sfavillanti e piene di anticipazioni. E invece quest’anno, almeno per quello che riguarda il Grande Fratello VIP, non succederà. Sul numero in edicola questa settimana, Signorini svelerà alcune novità dell’edizione, parlando del cast ma anche della casa che accoglierà i vip che sarà diversa dal solito a quanto pare, ma non leggeremo tutti i nomi dei concorrenti. Per quale motivo? La sensazione è che il cast della settima edizione del Grande Fratello VIP non sia ancora chiuso e che potrebbe succedere di tutto fino all’ultimo momento e forse, pubblicare una cover con dei nomi per poi vedere altri concorrenti in casa, non sarebbe proprio il massimo. Effettivamente, da oltre tre mesi, si parla di ... Leggi su ultimenotizieflash (Di lunedì 5 settembre 2022) Siamo abituati a vedere cover di Tv, sorrisi e canzoni con naufraghi, concorrenti del Grande Fratello VIP , cantanti in gara a Sanremo, sempre sfavillanti e piene di anticipazioni. E invece quest’anno, almeno per quello che riguarda il Grande Fratello VIP, non succederà. Sul numero in edicola questa settimana,svelerà alcune novità dell’edizione, parlando delma anche della casa che accoglierà i vip che sarà diversa dal solito a quanto pare, ma non leggeremo tutti i nomi dei concorrenti. Per quale motivo? La sensazione è che ildella settima edizione del Grande Fratello VIP non sia ancora chiuso e che potrebbe succedere di tutto fino all’ultimo momento e forse, pubblicare una cover con dei nomi per poi vedere altri concorrenti in casa, non sarebbe proprio il massimo. Effettivamente, da oltre tre mesi, si parla di ...

Non Sei Niente di Speciale 2: quando esce, trama, cast TVSerial.it Niente cast ufficiale del GF VIP 7: Signorini lo presenta il 19, insolita decisione Alfonso Signorini ha deciso che non presenterà il cast del Grande Fratello VIP: conosceremo tutti i nomi solo in prima serata il 19 settembre ... Non sei niente di speciale: la nuova serie tv Netflix sulla stregoneria Non sei niente di speciale: nuova serie tv spagnola in sei episodi in arrivo su Netflix tra le novità del mese di settembre.