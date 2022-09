Lutto per Emma Marrone: è scomparso il padre Rosario (Di lunedì 5 settembre 2022) Un dolore improvviso ha colpito la famiglia della cantante Emma Marrone: nella serata di ieri, l’artista salentina ha perso il padre Rosario, scomparso all’età di 66 anni. Un addio che la stessa Emma ha voluto rendere pubblico tramite un post apparso sulla propria pagina Instagram. “Fai buon viaggio Papà. Ti amo e ti amerò per sempre. La tua Chicca”: queste le parole che accompagnano una foto del padre in procinto di suonare. Proprio Rosario, infatti, è stato tra i fautori della carriera musicale della figlia: fu proprio lui a coinvolgere una giovanissima Emma all’interno dei suoi progetti musicali. Anche la comunità di Aradeo, paese dove i Marrone si sono stabiliti oramai da anni, ha voluto ricordare il ... Leggi su zon (Di lunedì 5 settembre 2022) Un dolore improvviso ha colpito la famiglia della cantante: nella serata di ieri, l’artista salentina ha perso ilall’età di 66 anni. Un addio che la stessaha voluto rendere pubblico tramite un post apparso sulla propria pagina Instagram. “Fai buon viaggio Papà. Ti amo e ti amerò per sempre. La tua Chicca”: queste le parole che accompagnano una foto delin procinto di suonare. Proprio, infatti, è stato tra i fautori della carriera musicale della figlia: fu proprio lui a coinvolgere una giovanissimaall’interno dei suoi progetti musicali. Anche la comunità di Aradeo, paese dove isi sono stabiliti oramai da anni, ha voluto ricordare il ...

