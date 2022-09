Juve all’esame Psg, Allegri “Ci servono 10 punti per passare” (Di lunedì 5 settembre 2022) PARIGI (FRANCIA) (ITALPRESS) – “Domani inizia il girone di Champions, servono 10 punti per passare e abbiamo sei partite per farli. Domani ci aspetta una partita bella da giocare, divertente, dovremo fare il massimo: se nella fase di possesso facciamo le cose giuste possiamo creare dei pericoli, la partita di domani passa dalla gestione della palla”. Massimiliano Allegri ha chiara in testa la gara che la sua Juve dovrà fare al Parco dei Principi contro la corazzata Psg. “Affronteremo la squadra che per me è la favorita numero uno per vincere la Champions e dovremo cercare di essere all’altezza. L’obiettivo è passare il turno, a marzo sarà un’altra Champions e bisogna fare un passo alla volta. Bisogna migliorare, l’andamento delle nostre partite è di trovarci in vantaggio e poi ... Leggi su ildenaro (Di lunedì 5 settembre 2022) PARIGI (FRANCIA) (ITALPRESS) – “Domani inizia il girone di Champions,10pere abbiamo sei partite per farli. Domani ci aspetta una partita bella da giocare, divertente, dovremo fare il massimo: se nella fase di possesso facciamo le cose giuste possiamo creare dei pericoli, la partita di domani passa dalla gestione della palla”. Massimilianoha chiara in testa la gara che la suadovrà fare al Parco dei Principi contro la corazzata Psg. “Affronteremo la squadra che per me è la favorita numero uno per vincere la Champions e dovremo cercare di essere all’altezza. L’obiettivo èil turno, a marzo sarà un’altra Champions e bisogna fare un passo alla volta. Bisogna migliorare, l’andamento delle nostre partite è di trovarci in vantaggio e poi ...

LaNotifica : Juve all’esame Psg, Allegri “Ci servono 10 punti per passare” - vivereitalia : Juve all'esame Psg, Allegri 'Ci servono 10 punti per passare' - messina_oggi : Juve all’esame Psg, Allegri “Ci servono 10 punti per passare”PARIGI (FRANCIA) (ITALPRESS) - 'Domani inizia il giron… - cagliarilivemag : Juve all'esame Psg, Allegri “Ci servono 10 punti per passare” - IlModeratoreWeb : Juve all’esame Psg, Allegri “Ci servono 10 punti per passare” - -