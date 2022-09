Insigne doppietta inutile con magnifico tiro a volo | ma il Toronto crolla

Leggi su napolipiu

(Di lunedì 5 settembre 2022) Lorenzosigla unain Mls nel match-Montreal ma la sua squadra perde, in rete anche Bernardeschi. I due giocatori di origine italiana sono protagonisti nella notte, mettendo a segno tutti i gol della squadra canadese. Ilriesce addirittura a passare sul doppio vantaggio, prima segna Bernardeschi su rigore dopo 5 minuti. Poi al 7? segnacon un bellissimoaldall’interno dell’area di rigore, sempre su assist di Bernardeschi. Bello il taglio del giocatore ex Napoli, che poi colpisce la palla di prima intenzione. Sembra mettersi tutto bene per il, che con una vittoria avrebbe avvicinato la zona playoff, che ora dista quattro punti. Invece gli uomini di Bradley si fanno recuperare e superare con le ...