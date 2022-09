Elezioni | Più Europa punta sulle donne | ' il 25 9 in gioco libertà conquistate' **

Leggi su liberoquotidiano

(Di lunedì 5 settembre 2022) Roma, 5 set. (Adnkronos) - No quote ma merito, a partire dal lavoro sul territorio. Non "un'astratta ideologia" ma un "metodo di lavoro" che ha portato all'apertura di una scuola di politica al femminile, 'Prime', e a numerose candidature da capolista per il prossimo 25 settembre nelle liste di Più. Non solo big come Emma Bonino a Roma ma tante, spesso giovani. Come Maria Saeli, candidata a Palermo e all'uninominale a Bagheria, under 35 e attuale tesoriere di Più. "Le nostre liste non sono costruite solo seguendo il criterio delle quote di genere -spiega Saeli all'Adnkronos-. Mano a valorizzare il merito e il lavoro svolto dalledel nostro partito sul territorio. La parità di genere per noi non è solo un valore da sbandierare in campagna ...