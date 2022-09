Don Mimmo Battaglia e Marco Tarquinio in dialogo a Procida sulla “Casa comune” (Di lunedì 5 settembre 2022) Tempo di lettura: < 1 minutoProcida (Na) – Prende spunto da un passo dell’Enciclica del 2015 “Laudato sì” l’incontro pubblico promosso oggi lunedì 5 settembre a Procida, alle ore 19:00 in Piazza Marina Chiaiolella nell’ambito delle iniziative di Procida Capitale Italiana della Cultura 2022: “In dialogo per la cura del Creato, la nostra Casa comune”. Protagonisti l’Arcivescovo di Napoli, don Mimmo Battaglia e il direttore di “Avvenire” Marco Tarquinio. Modera la giornalista dei periodici San Paolo, Vittoria Prisciandaro. L’incontrò, che sarà trasmesso in diretta da Nuvola TV sul canale digitale terrestre 299 e sui social dedicati di Procida TV, chiude gli eventi estivi della 62°Fiera del Libro di ... Leggi su anteprima24 (Di lunedì 5 settembre 2022) Tempo di lettura: < 1 minuto(Na) – Prende spunto da un passo dell’Enciclica del 2015 “Laudato sì” l’incontro pubblico promosso oggi lunedì 5 settembre a, alle ore 19:00 in Piazza Marina Chiaiolella nell’ambito delle iniziative diCapitale Italiana della Cultura 2022: “Inper la cura del Creato, la nostra”. Protagonisti l’Arcivescovo di Napoli, done il direttore di “Avvenire”. Modera la giornalista dei periodici San Paolo, Vittoria Prisciandaro. L’incontrò, che sarà trasmesso in diretta da Nuvola TV sul canale digitale terrestre 299 e sui social dedicati diTV, chiude gli eventi estivi della 62°Fiera del Libro di ...

