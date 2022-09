zazoomblog : Dirty Difficult Dangerous (2022): ferro rame batterie – Venezia ’79 - #Dirty #Difficult #Dangerous #(2022): - MontiFrancy82 : GDA 2022 – DIRTY DIFFICULT DANGEROUS di Wissam Charaf vince il Label Europa Cinemas a Venezia @giornate - SMSNEWSOFFICIAL : GDA 2022 – DIRTY DIFFICULT DANGEROUS di Wissam Charaf vince il Label Europa Cinemas a Venezia @giornate - SMSNEWSOFFICIAL : GDA 2022 – DIRTY DIFFICULT DANGEROUS di Wissam Charaf vince il Label Europa Cinemas a Venezia -

... tra i quali il Premio Speciale della Giuria Orizzonti 'Bread and Salt' di Damian Kocur, e tre le proposte delle Giornate degli Autori con il Premio Label Europa Cinemas 'Dangerous' ...... BENTU di Salvatore Mereu , liberamente tratto da Il vento e altri racconti di Antonio Cossu,, DANGEROUS ( Premio Label Europa Cinemas ) del regista, montatore e operatore franco - ...VENEZIA - Dalla luna all’Inghilterra di Georgia Oakley, regista del film Blue Jean (vincitore del Premio del Pubblico) passando per il Libano di Wissam Charaf (Dirty Difficult Dangerous, vincitore del ...Lobo e Cão diretto da Cláudia Varejão vince il GdA Director’s Award 2022, mentre Blue Jean di Georgia Oakley si aggiudica il premio del pubblico. Riconoscimenti anche per Wissam Charaf (Dirty Difficul ...