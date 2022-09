Difesa, i programmi di Terzo polo e M5S a confronto. L’analisi di Coticchia (Di lunedì 5 settembre 2022) Clicca qui per leggere il primo articolo sulle coalizioni di centro-destra e centro-sinistra AZIONE-ITALIA VIVA Il programma di Azione e Italia Viva, che si presenta come polo alternativo e “Terzo” (sebbene i sondaggi lo collochino saldamente al quarto posto), appare molto dettagliato sui temi della Difesa. È interessante notare come alcune delle proposte presentate vadano in senso totalmente contrario alla visione “territoriale e da caserma”, enfatizzando per esempio la necessità di affrontare gli urgenti squilibri nella spesa militare e nella composizione delle forze, ribadendo le volontà di riforma di un recente passato (mai pienamente attuate, si pensi al Libro Bianco), per esempio l’integrazione interforze, auspicata invano da decenni. Si tratta di proposte puntuali volte a superare quelle resistenze interne che invece sembrano ... Leggi su formiche (Di lunedì 5 settembre 2022) Clicca qui per leggere il primo articolo sulle coalizioni di centro-destra e centro-sinistra AZIONE-ITALIA VIVA Il programma di Azione e Italia Viva, che si presenta comealternativo e “” (sebbene i sondaggi lo collochino saldamente al quarto posto), appare molto dettagliato sui temi della. È interessante notare come alcune delle proposte presentate vadano in senso totalmente contrario alla visione “territoriale e da caserma”, enfatizzando per esempio la necessità di affrontare gli urgenti squilibri nella spesa militare e nella composizione delle forze, ribadendo le volontà di riforma di un recente passato (mai pienamente attuate, si pensi al Libro Bianco), per esempio l’integrazione interforze, auspicata invano da decenni. Si tratta di proposte puntuali volte a superare quelle resistenze interne che invece sembrano ...

