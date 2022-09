Cotton fioc rutilizzabili per una beauty routine più sostenibile

Leggi su diredonna

(Di lunedì 5 settembre 2022) Da qualche anno a questa parte sono stati progettati iriutilizzabili, si tratta della versionedei famosi bastoncini, da usare in alternativa ai soliti usa e getta conosciuti da tutti. Lacerca così di farsi piùormai da qualche tempo e, per quanto possibile, comincia proprio dagli oggetti che siamo abituati ad usare in ambito cosmetico una sola volta per poi essere buttati. Isono proprio tra questi accessori. Le origini del: dal legno alla “terribile” plastica che inquina Ideati da Leo Gerstenzang nel lontano 1923 negli Stati Uniti, dopo aver osservato con attenzione sua moglie alle prese con il figlio neonato. Inizialmente erano formati da ...