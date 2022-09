AEW | L’Elite fa la storia | sono i primi campioni Trios della compagnia

Leggi su zonawrestling

(Di lunedì 5 settembre 2022) Qualche settimana fa la AEW ha annunciato l’introduzione dei titoli, titoli di cui si era parlato in passato e che finalmente hanno “visto la luce”. Per assegnare i titoli è stato indetto un torneo che ha visto affrontarsi vari terzetti in ottimi match, alla finale decisiva di All Out ciarrivati, come ampiamente pronosticabile e il Dark Order con Adam Page, con quest’ultimo arrivato in soccorso dei vecchi amici in occasionesemifinale poichè Preston Vance e poi anche Evil Uno e 10 erano impossibilitati a combattere. Un titolo su misura Partenza del match abbastanza lenta, con qualche giochetto psicologico e screzio tra i partecipanti. Il momento tanto atteso del confronto sul ring tra Omega e Page è arrivato, nonostante John Silver, ma ben presto è arrivata anche la confusione ...