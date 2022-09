(Di domenica 4 settembre 2022) Alonsoha vinto il Gran Premio di San Marino e della Riviera di Rimini, 14mo atto del Mondiale. Lo spagnolo Alonso(+Ego Speed Up) ha primeggiato davanti ai connazionali Aron Canet (Flexbox HP40), Augusto Fernandez (KTM) e Albert Arenas (Aspar). La Spagna ha letteralmente dominato la scena nell’impianto dedicato a Marco Simoncelli concludendo davanti al giapponese Ai Ogura (Honda Asia) che lascia l’Italia alla seconda posizione nella classifica generale con 4 punti di ritardo da Fernandez. Giornata da dimenticare, invece, per Celestino, autore ieri di una perfetta pole-position davanti ad Albert Arenas. Il piemontese di VR46 ha perso dei punti importantissimi in ottica campionato in seguito al secondo ‘zero’ consecutivo dopo quanto accaduto in Austria a Spielberg. Foto. LPS

OA Sport

... qualificheDomenica 4 settembre Ore 11: gara Moto3 Ore 12.20: garaOre 14: ... TUTTI IPECCO BAGNAIA (DUCATI FACTORY) 'E' la gara di casa, la più importante della stagione . ...Dopo Bagnaia hanno tagliato il traguardo Fabio Quartararo su Yamaha e Jack Miller su Ducati. ... In famiglia però c'è un altro pilota: il fratello Luca Marini, che corre inVai alla ... VIDEO Moto2, GP Misano 2022: highlights e sintesi gara. ritiro per Vietti, vittoria per Lopez Ascolta Alonso Lopez, Aron Canet e Augusto Fernandez, i tre protagonisti sul podio del GP di San Marino, una volta giunti al parco chiuso ...Dopo aver conquistato la pole position per il GP di San Marino della Moto2, Celestino Vietti stava facendo una buona gara e stava lottando per le prime posizioni a Misano ma, in un momento in cui era ...