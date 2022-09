Ucraina, Zelensky parla con von der Leyen: “Limitare profitti russi petrolio e gas” (Di domenica 4 settembre 2022) (Adnkronos) – Il presidente ucraino ha avuto oggi un colloquio telefonico con la presidente della Commissione europea, Ursula von der Leyen, come da lui stesso riferito in due tweet. Si è discusso di “coordinare le misure per Limitare l’eccesso di profitti russi dalla vendita di petrolio e gas – ha scritto Volodymyr Zelensky – Abbiamo discusso l’assegnazione al più presto della prossima tranche di macro finanziamenti europei e ho sottolineato la necessità di preparare l’ottavo pacchetto di sanzioni, compreso il divieto di rilascio dei visti ai cittadini russi”. Secondo il presidente, si è poi parlato della “possibilità di una valutazione rapida da parte della Commissione europea” della richiesta di adesione “non appena l’Ucraina ... Leggi su sbircialanotizia (Di domenica 4 settembre 2022) (Adnkronos) – Il presidente ucraino ha avuto oggi un colloquio telefonico con la presidente della Commissione europea, Ursula von der, come da lui stesso riferito in due tweet. Si è discusso di “coordinare le misure perl’eccesso didalla vendita die gas – ha scritto Volodymyr– Abbiamo discusso l’assegnazione al più presto della prossima tranche di macro finanziamenti europei e ho sottolineato la necessità di preparare l’ottavo pacchetto di sanzioni, compreso il divieto di rilascio dei visti ai cittadini”. Secondo il presidente, si è poito della “possibilità di una valutazione rapida da parte della Commissione europea” della richiesta di adesione “non appena l’...

