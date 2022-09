SERIE A QUINTA GIORNATA, VERONA E SAMP A CACCIA DI PUNTI (Di domenica 4 settembre 2022) Due formazioni ancora a secco di vittorie in questa SERIE A 2022/23. Basta questo per evidenziare l’importanza della partita che andrà in scena alle 18 al Bentegodi. Il VERONA è alla ricerca di certezze dopo una campagna acquisti che ha visto diverse cessioni chiave come quelle di Simeone e Barak, oltre ai giovani Casale e Cancellieri. Grandi speranze sono riposte in Simone Verdi, autore di una seconda parte della scorsa stagione molto positiva con la maglia della Salernitana. A lui toccherà il compito di far arrivare palloni puliti ad Henry. Per Cioffi sono già tre le sconfitte casalinghe consecutive: oltre a quelle accettabili contro Atalanta e Napoli, bisogna aggiungere la debacle in Coppa Italia contro il Bari. Perdere anche contro la SAMPdoria farebbe tentennare la panchina già traballante del sostituto di Tudor.Anche Giampaolo ... Leggi su sportnews.snai (Di domenica 4 settembre 2022) Due formazioni ancora a secco di vittorie in questaA 2022/23. Basta questo per evidenziare l’importanza della partita che andrà in scena alle 18 al Bentegodi. Ilè alla ricerca di certezze dopo una campagna acquisti che ha visto diverse cessioni chiave come quelle di Simeone e Barak, oltre ai giovani Casale e Cancellieri. Grandi speranze sono riposte in Simone Verdi, autore di una seconda parte della scorsa stagione molto positiva con la maglia della Salernitana. A lui toccherà il compito di far arrivare palloni puliti ad Henry. Per Cioffi sono già tre le sconfitte casalinghe consecutive: oltre a quelle accettabili contro Atalanta e Napoli, bisogna aggiungere la debacle in Coppa Italia contro il Bari. Perdere anche contro ladoria farebbe tentennare la panchina già traballante del sostituto di Tudor.Anche Giampaolo ...

