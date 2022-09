Salerno | dramma sul lungomare | 17enne muore in un incidente in scooter

(Di domenica 4 settembre 2022) Sabato di sangue a. Sul, in via Salvador Allende, un giovane di appena 17 anni, C.E., originario di Vietri sul Mare, ha perso ha vita in unstradale., si schianta con locontro un palo:Ancora da chiarire la dinamica. Stando a una prima ricostruzione, ilviaggiava L'articolo Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia.

Fanpage.it

Tragedia in Francia. Vittima un giovane cameriere della provincia di. Diego Mandola di trentasei anni è morto dopo un volo dal tetto - terrazzo di una palazzina ... Ilsi è consumato ieri ...Diego Mandola , 36enne originario di Sapri, in provincia di, è morto ieri in Francia per le gravi ferite riportate cadendo dalla terrazza della propria ... Ilnella tarda mattinata di ... Pedone travolto da auto: è in fin di vita. Dramma nella notte a Padula (Salerno) Gli irpini pagano i carichi di lavoro di queste settimane ed il poco lavoro tattico svolto in questi giorni. Ci sono anche le assenze di Carenza e Petucci a pesare sul primo stop prestagionale. Tra un ...Dramma in Francia sul lago di Ginevra, a Thonon-les-Bain, dove un ragazzo italiano di 36 anni è morto dopo essere precipitato dalla terrazza della sua casa. La vittima si chiamava ...