Papa: il saluto a Mattarella (Di domenica 4 settembre 2022) Cirrà del Vaticano, 4 set. (Adnkronos) - Il Papa rivolge il suo "deferente pensiero" al Capo dello Stato Sergio Mattarella all'Angelus in piazza San Pietro al termine della celebrazione per la beatificazione di Papa Luciani. "Sono grato ai fratelli cardinali, ai vescovi, ai sacerdoti provenienti da diversi Paesi. saluto le delegazioni ufficiali venute per rendere omaggio al nuovo Beato , il mio deferente pensiero va al presidente della Repubblica italiana e al primo ministro del Principato di Monaco", dice Bergoglio. Leggi su liberoquotidiano (Di domenica 4 settembre 2022) Cirrà del Vaticano, 4 set. (Adnkronos) - Ilrivolge il suo "deferente pensiero" al Capo dello Stato Sergioall'Angelus in piazza San Pietro al termine della celebrazione per la beatificazione diLuciani. "Sono grato ai fratelli cardinali, ai vescovi, ai sacerdoti provenienti da diversi Paesi.le delegazioni ufficiali venute per rendere omaggio al nuovo Beato , il mio deferente pensiero va al presidente della Repubblica italiana e al primo ministro del Principato di Monaco", dice Bergoglio.

vaticannews_it : #PapaFrancesco e i neo cardinali dal Papa emerito, #BenedettoXVI, per un breve saluto. Dopo la sua benedizione, que… - AlfonsiRoberto : @ritadallachiesa Buongiorno signora Dalla Chiesa, anch’io come il suo papà ho indossato l’uniforme e le assicuro ch… - marimarsalcedo7 : @Giovann37894958 @Adriana35401416 @imalexwyse Me lo sono trovato al papà quando tornavo al mio albergo, li ho detto… - DiMatte6 : @BarillariDav il saluto della Cunial simil Ursula e suo papà Hitler di cosa si tratta? Non ho rappresentanti, si m… - francescoburra3 : RT @VatiVision: Papa: Angelus; “grazie a chi si impegna per difendere la vita” “E’ un dono di Dio! Essa è sempre sacra e inviolabile, e non… -