Milan-Inter 3-2 | tifosi in visibilio | “Ma quanto è forte Maignan?” | VIDEO

(Di domenica 4 settembre 2022) Al termine del derby, valido per la 5^ giornata di Serie A, irossoneri non hanno trattenuto l'entusiasmo nel commentare la vittoria. Quanti elogi per Mike, Rafael Leao e non solo!

gippu1 : Prima di @RafaeLeao7, l'ultimo giocatore della storia del #derby di Milano a centrare il 2+1 (almeno due gol, almen… - Gazzetta_it : È di nuovo Derby: Milan e Inter pronte a scrivere un nuovo capitolo di una storia dal fascino intramontabile. Chi l… - Eurosport_IT : IL DERBY È DEL MILAN! ??? Leao strapazza l'Inter e consegna ai rossoneri il primo scontro dell'anno con i cugini: d… - D10_beduino : 'Altri 3 gol regalati, un conto è se gli avversari fanno gol con delle giocate, come li ha fatti l'Inter' 'Arriva u… - smgii1908 : RT @toodg: MILAN-INTER e kest è… Quando passerete un guaio sarà sempre troppo tardi merde. #FigliaDelVesuvio -

La partitadi Sabato 3 settembre 2022 in diretta: l'attaccante rossonero manda in tilt la difesa nerazzurra, il portiere decisivo in almeno tre episodi a frenare la reazione avversaria MILANO - ...Probabili formazioni/ Quote: Theo Hernandez vs Dumfries, che duello! Infatti, tra i nomi consegnati alla Uefa mancano alcuni giocatori illustri. L'assenza di Zlatan Ibrahimovic era ovvia, ...Si rende noto che alcuni trattamenti dei dati personali possono non richiedere il tuo consenso, ma hai il diritto di opporti a tale trattamento. Le tue preferenze si applicheranno solo a questo sito w ...Nonostante non si possa attribuire alcuna colpa ad Handanovic per i gol subiti ieri, è chiaro che il Milan può fare affidamento su Maignan. Il confronto ...